Harmony Gold Mining Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Harmony Gold Mining-Aktie wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenpolitik mit einer "Schlecht"-Bewertung bedacht. Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,68 Prozent, was 4,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 4,78) liegt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der RSI liegt bei 61,9, während der RSI25 bei 48,48 liegt, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dies führt insgesamt zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Stimmung für Harmony Gold Mining als "Neutral" bewertet, da sich in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen ergeben haben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Gemäß der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Harmony Gold Mining als "Gut" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,17 insgesamt 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" liegt, der 102,42 beträgt.

