Harmony Gold Mining Aktie: Jetzt knallt es!

Die Aktie von Harmony Gold Mining bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0,68%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag von 4,5 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus und die Ausschüttungspolitik wird als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Harmony Gold Mining interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem ist die Rate der Stimmungsänderung negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Harmony Gold Mining derzeit bei 4,49 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 5,3 EUR gehandelt wird. Dies ergibt eine positive Bewertung hinsichtlich des GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt jedoch bei 5,51 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Harmony Gold Mining zeigt sich der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.