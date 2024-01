Harmony Gold Mining Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Harmony Gold Mining Ltd.":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Harmony Gold Mining liegt bei 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 102,61 für Metalle und Bergbau deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, und sie erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Harmony Gold Mining im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau mit 0,84 % schlechter ab, da der Durchschnitt bei 4,4 % liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Harmony Gold Mining-Aktie von 5,66 EUR um 33,18 % über dem 200-Tage-Durchschnittskurs liegt, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnittskurs von 5,08 EUR liegt der letzte Schlusskurs um 11,42 % darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten getrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Darüber hinaus wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Harmony Gold Mining-Aktie basierend auf fundamentalen Kriterien eine "Gut"-Bewertung, während die Ausschüttungspolitik und das Sentiment der Anleger als "Schlecht" bewertet werden.

