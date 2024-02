Harmony Energyme Trust Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI von Harmony Energy Income auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass das Wertpapier derzeit überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 80,82 Punkten und der RSI25 bei 91,62, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Netzwerken wird die Aktie von Harmony Energy Income als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 2 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten ergibt eine durchschnittliche Bewertung von "Gut". Die Kursprognose liegt bei 133,5 GBP, was einem Aufwärtspotential von 298,51 Prozent entspricht. Daher erhält Harmony Energy Income in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt.