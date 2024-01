Harmony Energyme Trust Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Anzahl der Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtbewegung in Beziehung gesetzt wird. Die Normspanne des RSI reicht von 0 bis 100. Der RSI der Harmony Energy Income liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 62 für die Harmony Energy Income, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die langfristige Meinung der Analysten wird die Harmony Energy Income-Aktie insgesamt positiv eingeschätzt, mit 2 "Gut" Bewertungen und keiner "Schlecht" Bewertung. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Harmony Energy Income. Das Kursziel der Analysten liegt bei 133,5 GBP, was eine positive Performance von 69,85 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 78,6 GBP bedeuten würde. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" von der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz rund um Harmony Energy Income haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" und die Diskussionsstärke auch als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 93,47 GBP für die Harmony Energy Income-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 78,6 GBP, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt zeigt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält die Harmony Energy Income-Aktie gemäß der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.