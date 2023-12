Harmony Energyme Trust Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Analystenbewertung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten Harmony Energy Income 2-mal die Bewertung "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" gegeben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu 1-mal "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" führten. Auf kurzfristiger Betrachtungsbasis ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Gut". Die Analysten erwarten eine Entwicklung des aktuellen Kurses von 79,3 GBP um 68,35 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 133,5 GBP ergibt. Die Bewertung durch institutionelle Analysten ist somit insgesamt "Gut".

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Stimmung rund um Harmony Energy Income hin. In den vergangenen Wochen wurden vermehrt positive Meinungen geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Harmony Energy Income bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Sentiment und Buzz: Obwohl sich die Stimmung für Harmony Energy Income in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Technische Analyse: Die charttechnische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Harmony Energy Income-Aktie von 79,3 GBP deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (95,45 GBP) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.