Harmony Energyme Trust Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Harmony Energy Income hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 133,5 GBP ergibt sich ein Aufwärtspotential von 68,56 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Harmony Energy Income als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 56,25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 bei 51,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie also auf Basis des Relative Strength-Index als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 94,84 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 79,2 GBP liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -16,49 Prozent, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Die Durchschnitt des letzten 50 Handelstages liegt bei 77,23 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs (+2,55 Prozent) liegt. Daher wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Da es keine Auffälligkeiten gab, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Harmony Energy Income für diese Stufe daher ein "Neutral".