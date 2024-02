Harmony Biosciences Holdings Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

In den letzten zwölf Monaten haben 4 Analystenbewertungen die Harmony Biosciences-Aktie analysiert. Davon wurden 3 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating. Im letzten Monat gab es keine Updates von den Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das die Analysten für die Aktie festgelegt haben, beträgt 62 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotenzial von 90,95 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 32,47 USD. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Harmony Biosciences liegt bei 62,12 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 47,96 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie in diesem Aspekt als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird der Punkt "Sentiment und Buzz" ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +0,59 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit +0,4 Prozent eine ähnliche Abweichung auf. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.