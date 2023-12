Harmony Biosciences Holdings Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Harmony Biosciences hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Diese setzt sich aus 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gab in den letzten Monaten keine neuen Analystenupdates zu Harmony Biosciences. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 59,8 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 79,42 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Harmony Biosciences aktuell bei 32,81 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 33,33 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,58 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 27,4 USD, was einem Abstand von +21,64 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung darstellt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Harmony Biosciences über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich damit für Harmony Biosciences in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Harmony Biosciences zeigt bei einem Niveau von 40,33 eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 31,36 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie.