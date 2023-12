Harmonic Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Harmonic":

Die technische Analyse der Harmonic-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 12,94 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 10,9 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -15,77 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 10,48 USD, was zu einer Abweichung von +4,01 Prozent führt und damit zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich weist die Harmonic-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 54,27 auf, was 18 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Kommunikationsausrüstung" liegt. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" bewertet, was zu einem "Schlecht"-Rating auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Die Analysten bewerten die Harmonic-Aktie insgesamt mit "Gut", basierend auf 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (18,8 USD) ergibt ein Aufwärtspotential von 72,48 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Harmonic im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -25,62 Prozent aufweist, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Gleiches gilt für die "Kommunikationsausrüstung"-Branche, in der Harmonic mit einer Rendite von 20,01 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.