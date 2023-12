Harmonic Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Harmonic":

Der Soft-Faktoren bei der Aktienbewertung wie Sentiment und Buzz spielen eine wichtige Rolle für die langfristige Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Kommunikation im Netz hat die Aktie von Harmonic in den letzten Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Harmonic liegt bei 23,6 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,11, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie von Harmonic eine "Schlecht"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Auf der anderen Seite erhält Harmonic eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet.

Die Dividendenrendite für Harmonic beträgt 0 Prozent, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht und nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.