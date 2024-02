Harmonic Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Harmonic":

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Harmonic. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine wesentlichen Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Harmonic daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Harmonic mit 0 Prozent weit unter dem Branchendurchschnitt von 11298,03 Prozent. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,61 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 13,45 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +6,66 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 12,19 USD über dem letzten Schlusskurs (+10,34 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Harmonic im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,03 Prozent erzielt, was 587,32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt die Aktie mit einer Rendite von -3,1 Prozent 5,93 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Harmonic gemischte Bewertungen erhält, mit einer neutralen Stimmung und Diskussion, einer unrentablen Dividendenrendite, aber guten technischen Bewertungen.