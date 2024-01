Harmonic Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Harmonic-Aktie wird derzeit einer technischen und fundamentalen Analyse unterzogen, um ihr aktuelles Bewertungsniveau und ihre zukünftigen Aussichten zu bestimmen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 12,91 USD. Der letzte Schlusskurs von 12,75 USD liegt in ähnlicher Höhe, was einer Differenz von -1,24 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (11,17 USD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch um +14,15 Prozent über diesem Wert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Harmonic-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die fundamentale Analyse ergibt ein aktuelles KGV von 54,27, was über dem Branchendurchschnitt von 45,98 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass die Rendite der Harmonic-Aktie mit -25,62 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 35 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche ist die Rendite mit 24,51 Prozent deutlich niedriger, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung bewertet die Harmonic-Aktie derzeit insgesamt als "Gut". Dies beruht auf 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten sieht ein Aufwärtspotential von 47,45 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Harmonic-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

