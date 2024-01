Harmonic Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Harmonic":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Harmonic beträgt derzeit 54,27, was 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 46 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Moment überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Harmonic liegt bei 46,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,65 und zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität erhöht ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv für Harmonic, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen vor allem auf positive Themen rund um Harmonic, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Harmonic sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht eine positive Bewertung erhält.