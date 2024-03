Harmonic Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Harmonic":

Die technische Analyse der Harmonic-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,35 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 12,55 USD, was einen Unterschied von +1,62 Prozent ausmacht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Ebenso wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 12,71 USD liegt. Der letzte Schlusskurs lag nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -1,26 Prozent. Daraus ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält Harmonic somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") erzielte die Harmonic-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,78 Prozent. Dies liegt jedoch 486,97 Prozent unter dem Durchschnitt von 491,75 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -1,12 Prozent, wobei Harmonic aktuell 5,9 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Harmonic in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt gefunden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet ist Harmonic im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) überbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 88,36 liegt die Aktie 15 Prozent über dem Branchen-KGV von 77. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.