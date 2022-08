Harley-Davidson Aktie - Ein sicheres Investment?

Harley Davidson hat die Prognosen trotz erhöhter Lieferschwierigkeiten aufrecht erhalten, was laut Firmenchef Jochen Zeitz ein klares Zeichen der Markenstärke ist. Im 2. Quartal stand die Produktion aufgrund von Problemen mit einem Lieferanten für zwei Wochen still. So lagen die Auslieferungen um 15% unter dem Vorjahr. Der Quartalsumsatz lag mit 1,47 Mrd $ jedoch nur um 4% unter dem Vorjahreswert,… Hier weiterlesen