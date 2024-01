Harley-Davidson Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Harley-davidson wider. Derzeit überwiegen die positiven Meinungen und Themen in den Kommentaren der letzten Wochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Harley-davidson bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 4 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Harley-davidson abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Für den letzten Monat liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 46,75 USD, was einem potenziellen Anstieg von 35,19 Prozent entspricht. Daher erhält die Harley-davidson-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Harley-davidson-Aktie bei 33,64 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 34,58 USD, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 31,74 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität zu Harley-davidson durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Harley-davidson.