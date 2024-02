Harley-Davidson Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Analyse der Aktie von Harley-Davidson zeigt interessante Ausprägungen hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Harley-Davidson in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Harley-Davidson im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,24 Prozent erzielt, was 25,12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt -14,97 Prozent, und Harley-Davidson liegt aktuell 19,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Harley-Davidson aktuell bei 33,3 USD verläuft, was zu einer guten Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 36,79 USD, was einem Abstand von +10,48 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich ein positives Signal, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.