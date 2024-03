Harland & Wolff Holdings Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Der RSI der Harland & Wolff liegt bei 83,33, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,16 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Harland & Wolff notiert derzeit bei 10,25 GBP und liegt damit um -7,82 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -16,73 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors wird die Aktie über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich für Harland & Wolff in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte in den letzten Tagen in die positive Richtung, und die Anleger unterhielten sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Harland & Wolff. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.