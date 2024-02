Harland & Wolff Holdings Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung gegenüber einer Aktie. In den sozialen Medien wurde die Aktie von Harland & Wolff zuletzt intensiv diskutiert, ohne dass sich besonders positive oder negative Ausschläge gezeigt haben. In den letzten Tagen war das Meinungsbild weder besonders positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Harland & Wolff bei 12,83 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,1 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz von -13,48 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 11,83 GBP, was einer Distanz von -6,17 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtbewertung "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz haben sich nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" und "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Harland & Wolff als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 37,5, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 59,15 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.