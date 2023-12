Harland & Wolff Holdings Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

In Bezug auf die Kommunikation im Netz hat die Aktie von Harland & Wolff in den letzten Monaten eine neutrale Einschätzung erhalten. Die Diskussionsintensität war im Netz üblich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung beitrug.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen war neutral, was zu der Einschätzung "Neutral" führte. Insgesamt ergab die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Harland & Wolff aktuell bei 13,51 GBP, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führte. Der Aktienkurs lag bei 11,75 GBP, was einem Abstand von -13,03 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergab sich ein "Schlecht"-Signal, basierend auf einer Differenz von -6,97 Prozent.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Harland & Wolff liegt bei 60 und der RSI25 bei 56,62, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Harland & Wolff-Aktie aufgrund der verschiedenen Faktoren.