Harju Elekter AS Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Harju Elekter-Aktie beträgt aktuell 48, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 61,11 weniger volatil als der RSI7. Auch auf dieser Basis ist die Harju Elekter-Aktie weder überkauft noch überverkauft und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Harju Elekter.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Harju Elekter daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Harju Elekter mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben. Die Harju Elekter-Aktie erhält somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die charttechnische Entwicklung der Harju Elekter-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage aktuell auf ähnlichem Niveau liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Harju Elekter-Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Harju Elekter-Aktie für die technische Analyse somit ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.