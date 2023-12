Hargreaves Service Aktie: Was passiert jetzt?

Die Hargreaves Services-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen Wert von 428,71 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 460 GBP liegt, was einem Unterschied von +7,3 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Die Berechnung basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt einen gleitenden Durchschnitt von 432,61 GBP, wobei der letzte Schlusskurs um +6,33 Prozent darüber liegt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Hargreaves Services zeigen in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch eine signifikante Veränderung in der Diskussion wurden festgestellt, weshalb die Bewertung in diesem Bereich als "Neutral" ausfällt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls neutrale Bewertungen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 42,19 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung der Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 40,13, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, ohne Ausschläge in positive oder negative Themen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für die Hargreaves Services-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.