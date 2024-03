Hargreaves Service Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hargreaves Services liegt bei einem Wert von 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (mit einem KGV von 12,35) über dem Durchschnitt liegt. Dies entspricht einem Wert von etwa 10 Prozent. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet angesehen und erhält eine entsprechende Bewertung.

Die Dividendenrendite beträgt 2,2 Prozent, basierend auf dem aktuellen Kursniveau, was 7,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 9,48) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Hargreaves Services-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 68,29 Punkten, was darauf hinweist, dass Hargreaves Services weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,28, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Hargreaves Services daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt kein klares Bild einer Tendenz in der Stimmung der Anleger. Daher wird dieser Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im Vergleich zum Vormonat nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hargreaves Services-Aktie daher auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.