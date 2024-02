Hargreaves Service Aktie: Kaum zu glauben!

Hargreaves Services zahlt derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Mit einer Differenz von 9,85 Prozentpunkten (2,2% gegenüber 12,04%) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger bei Hargreaves Services in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass in den Diskussionen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt standen. Dadurch erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 13, was bedeutet, dass die Börse 13,27 Euro für jeden Euro Gewinn von Hargreaves Services zahlt. Dieser Wert liegt um 33 Prozent höher als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Aufgrund dessen wird der Titel auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Aktie von Hargreaves Services im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,82 Prozent erzielt, was 39,37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -16,55 Prozent, und Hargreaves Services liegt aktuell 39,37 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.