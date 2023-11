Hargreaves Service Aktie: Es wird konkret!

Sentiment und Buzz: Die Analyse der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei werden Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Betrachtung von Hargreaves Services zeigen sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, woraus wiederum eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Hargreaves Services liegt bei 428,59 GBP, während der Aktienkurs 462 GBP beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,8 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 429,5 GBP, was einem Abstand von +7,57 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Fundamental: Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Hargreaves Services als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 4,88 liegt es insgesamt 48 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 9,41. Aus fundamentalen Analysegesichtspunkten erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hargreaves Services betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 28,13 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird, also als "Gut". Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,58, was bedeutet, dass Hargreaves Services weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Hargreaves Services für diesen Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.