Hargreaves Lansdown Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) für Hargreaves Lansdown zeigt aktuell einen Wert von 35,16, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Lage hin. Daher wird die Bewertung für diese Kategorie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Hargreaves Lansdown in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Aktie erhält auch aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Hargreaves Lansdown mit einer Rendite von -20,23 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der Finanzbranche. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche weist die Aktie mit einer Rendite von 14,47 Prozent eine schlechte Performance auf.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hargreaves Lansdown-Aktie bei 734 GBP liegt, was einer -4,18 prozentigen Entfernung vom GD200 entspricht. Der GD50 weist hingegen einen Kurs von 718,59 GBP auf, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist.

Insgesamt wird der Kurs der Hargreaves Lansdown-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.