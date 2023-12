Hargreaves Lansdown Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Stimmung der Anleger rund um die Hargreaves Lansdown Aktie hat sich in den letzten Wochen verschlechtert, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Negative Themen überwiegen in den Kommentaren und Meinungen, was dazu führt, dass das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird.

In fundamentalen Aspekten ist das KGV der Aktie mit 15,64 aktuell 19 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält Hargreaves Lansdown in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die Bewertungen von Analysten zeigen, dass die durchschnittliche Einschätzung des Wertpapiers "Neutral" ist. In den letzten zwölf Monaten wurde es von insgesamt 2 Analysten bewertet, wobei eine "Gut"-, keine "Neutral"- und eine "Schlecht"-Meinung abgegeben wurde. Die aktuellere Analyse zeigt jedoch ein negatives Gesamturteil und eine mögliche Abwärtsentwicklung von 13,41 Prozent.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht signifikant verändert. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Weder positive noch negative Veränderungen wurden festgestellt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Hargreaves Lansdown Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.