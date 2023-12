Hargreaves Lansdown Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Hargreaves Lansdown: Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft

In den letzten zwei Wochen wurde Hargreaves Lansdown von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden vorwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft wird. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz wurden ebenfalls berücksichtigt. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergab, dass die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, eine erhöhte Aktivität im Netz hervorbrachte. Daher erhält Hargreaves Lansdown in diesem Bereich die Einschätzung "Gut". Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was auf eine positive Änderung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" für Hargreaves Lansdown.

Die technische Analyse mithilfe des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hargreaves Lansdown-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 65) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 54,43) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Betrachtet man die 200-Tage-Linie (GD200) der Hargreaves Lansdown, die aktuell bei 767,52 GBP verläuft, so ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht". Der Aktienkurs selbst ging mit 726,8 GBP aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -5,31 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 721,16 GBP, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt die technische Analyse damit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Hargreaves Lansdown.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Anleger-Stimmung negativ, das Sentiment und der Buzz jedoch positiv sind, und die technische Analyse auf Neutral steht. Anleger sollten daher diese verschiedenen Faktoren bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.