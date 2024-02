Hargreaves Lansdown Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Bei Hargreaves Lansdown zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist hingegen kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Hargreaves Lansdown in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -13,13 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Kapitalmärkte"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt die Performance mit -14,29 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um Hargreaves Lansdown wider. Während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden, zeigt sich ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt, dass Hargreaves Lansdown sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Hargreaves Lansdown eine "Neutral"-Einstufung im Hinblick auf die Anlegerstimmung.