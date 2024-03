Hargreaves Lansdown Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Aktie von Hargreaves Lansdown wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 15,64 liegt die Aktie insgesamt 41 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", welcher bei 26,36 liegt. Eine fundamentale Analyse ergibt daher die Einstufung "Gut" für die Aktie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Hargreaves Lansdown derzeit bei 765,33 GBP verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 742,4 GBP liegt und damit einen Abstand von -3 Prozent aufweist. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 aktuell bei 759,78 GBP, was einer Differenz von -2,29 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume daher als "Neutral" eingestuft.

Im Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich, dass die Hargreaves Lansdown aktuell mit einem Wert von 58,75 als weder überkauft noch -verkauft gilt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) erhält die Aktie einen Wert von 57, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Hargreaves Lansdown in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,23 Prozent erzielt hat, was einer Underperformance von -13,28 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt die Aktie mit einer Rendite von -5,44 Prozent um 14,79 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Hargreaves Lansdown, welches sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt.