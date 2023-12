Hargreaves Lansdown ADR Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die technische Analyse der Hargreaves Lansdown-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 769,96 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 711,4 GBP weicht somit um -7,61 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 724,74 GBP, und der letzte Schlusskurs weicht nur um -1,84 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Hargreaves Lansdown-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Hargreaves Lansdown mit einer Rendite von -20,23 Prozent mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -8,54 Prozent kommt, liegt Hargreaves Lansdown mit 11,69 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häufen sich die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Hargreaves Lansdown insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Schlecht", mit einer Kursprognose von 616 GBP und einem Abwärtspotenzial von -13,41 Prozent. Daher erhält das Unternehmen in Summe eine "Neutral"-Bewertung.