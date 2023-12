Hargreaves Lansdown ADR Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

In den letzten zwei Wochen wurde Hargreaves Lansdown von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Des Weiteren wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen.

Der Aktienkurs von Hargreaves Lansdown erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,23 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor 15,84 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -7,35 Prozent, und Hargreaves Lansdown liegt aktuell 12,88 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Hargreaves Lansdown bei 767,52 GBP verläuft. Der Aktienkurs selbst ging jedoch bei 726,8 GBP aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -5,31 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 721,16 GBP, was einer aktuellen Differenz von +0,78 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Analysten sind uneinig in ihrer Einschätzung. In den letzten 12 Monaten ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da 1 Buy, 0 Neutral und 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Hargreaves Lansdown liegt bei 616 GBP, was einer Entwicklung um -15,24 Prozent entspricht und somit das Rating "Schlecht" erhält. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zur Einstufung "Neutral".