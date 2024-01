Hardide Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Hardide-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,11 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,0885 EUR, was einem Unterschied von -19,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen mit 0,11 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hardide-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hardide-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50,76 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, liegt bei 55,31 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie für diesen Punkt der Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Hardide eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Die Dividende von Hardide beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (5,24 %) zu einer niedrigeren Bewertung führt. Die Differenz von 5,24 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".