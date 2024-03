Hardide Aktie: Hilfe!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hardide war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die zu einer "Gut"-Bewertung geführt haben. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Interesse der Anleger hauptsächlich positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte sich ebenfalls über den gesamten analysierten Zeitraum in die positive Richtung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab eine "Neutral"-Einschätzung für Hardide. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Dies führte zu einer insgesamt neutralen Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Hardide derzeit als neutral eingestuft wird. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 57,65 und der RSI25 bei 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hardide verläuft bei 0,1 EUR, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0.0515 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -48,5 Prozent aufgebaut hat. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,07 EUR angenommen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Einstufung auf der Basis der technischen Analyse.