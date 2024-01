Hardide Aktie: Da kann man verrückt werden!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Hardide diskutiert, wobei ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Hardide beschäftigt. Aufgrund dieser Umstände ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen, je nach Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Bei Hardide wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Hardide aktuell 0, was eine negative Differenz von -5,22 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Chemiebranche bedeutet. Daher erhält Hardide von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Hardide beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 51,26 an, dass Hardide weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Hardide somit in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.