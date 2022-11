Hard Rock Cafe und Lionel Messi schließen sich zusammen, um Fans auf der ganzen Welt den Messi Burger Champion's Edition zu bringen

Hollywood, Florida (ots/PRNewswire) -Genießen Sie den Messi Burger Champion's Edition und kaufen Sie die neue Messi-Kollektion in Hard-Rock-Cafe-Lokalen weltweitHOLLYWOOD, Florida, 18. November 2022 /PRNewswire/-- Hard Rock Cafe erweitert seine Partnerschaft mit der weltbekannten Fußballlegende Lionel Messi mit der neuesten Ausgabe seines bei Fans beliebten Messi Burger – Champion's Edition. Der Messi Burger Champion's Edition ist exklusiv in Hard-Rock-Cafe-Lokalen auf der ganzen Welt erhältlich, verkörpert den „Greatest Of All Time" und kommt jetzt mit drei kostenlosen Dip-Saucen: Aioli, Latin Chili und Messis Lieblingssauce Chimichurri, die sich perfekt mit dem Burger und knusprig-heißen Pommes frites zu einem umfassend befriedigenden Geschmackserlebnis kombinieren lassen.„Es ist uns eine Ehre, unsere Partnerschaft mit dem weltberühmten Fußballstar Lionel Messi fortzusetzen und die LIVE-GREATNESS-Kampagne mit dem Messi Burger Champion's Edition auf die nächste Stufe zu heben", so Anibal Fernandez, SVP of Cafe Division, Hard Rock International. „Wir sind begeistert, dass Hard-Rock- und Messi-Fans mit uns an der Aktion teilnehmen, und sie werden die neuen Saucen lieben, von denen jede den Messi Burger auf ihre eigene Art und Weise ergänzt."Der Messi Burger wurde im März 2022 eingeführt und fand weltweit großen Anklang. Der bei den Fans beliebte Burger besteht aus einem saftigen Doppelpack frisch gebratener Rinderhackfleisch-Patties, die mit einer gelungenen Kombination von Belägen kombiniert werden: Provolone-Käse, Chorizoscheiben, karamellisierte rote Zwiebeln und die charakteristische, würzige und rauchige Sauce von Hard Rock, serviert auf einem getoasteten Brioche-Brötchen mit geraspeltem Römersalat und Strauchtomaten.Im Rahmen der „LIVE GREATNESS"-Kampagne von Hard Rock International in Zusammenarbeit mit Lionel Messi bringt die Marke eine brandneue Einzelhandelskollektion heraus, zu der auch Kapuzenpullis gehören, die ab sofort im Rock Shop der weltweiten Hard-Rock-Cafe-Lokale erhältlich sind. Fans können auch in die Action eintauchen und mit ausgewählten Kapuzzenpullis der Kollektion einzigartige 3D-Augmented-Reality-Erlebnisse freischalten, wenn sie ihren QR-Code scannen. Diese QR-Code-AR-Erlebnisse können mit Freunden und Familie geteilt werden und werden auch auf Instagram verfügbar sein.Alle Artikel aus der Zusammenarbeit zwischen Hard Rock und Lionel Messi sind in Ladengeschäften und online erhältlich.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/753406/HRBrand_BLACK_2010_24_16_ID_314f48f4d594_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3713579-1&h=128933931&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3713579-1%26h%3D714866866%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F753406%252FHRBrand_BLACK_2010_24_16_ID_314f48f4d594_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F753406%252FHRBrand_BLACK_2010_24_16_ID_314f48f4d594_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F753406%2FHRBrand_BLACK_2010_24_16_ID_314f48f4d594_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hard-rock-cafe-und-lionel-messi-schlieWen-sich-zusammen-um-fans-auf-der-ganzen-welt-den-messi-burger-champions-edition-zu-bringen-301682821.htmlPressekontakt:Jonathan Goldman,JGoldman@Golin.comOriginal-Content von: Hard Rock International, übermittelt durch news aktuell