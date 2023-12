Harbour Energy Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Harbour Energy":

Aus den technischen Analysen der letzten 200 Handelstage ergibt sich, dass der Durchschnittsschlusskurs der Harbour Energy-Aktie bei 246,86 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 303,6 GBP, was einem Unterschied von +22,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 240,66 GBP liegt mit einem Unterschied von +26,15 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Harbour Energy also für die einfache Charttechnik positiv bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden 4 Analystenbewertungen für die Harbour Energy-Aktie abgegeben, wovon 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut". Die Analysten kommen im Schnitt zu einem Kursziel von 320 GBP für die Aktie, was einem Aufwärtspotenzial von 5,4 Prozent entspricht. Somit wird auch hier eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Anleger-Stimmung bei Harbour Energy ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Auch das langfristige Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie wurden untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität bei den Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Harbour Energy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".