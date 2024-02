Harbour Energy Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Harbour Energy Plc.":

Die technische Analyse der Harbour Energy-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 252,04 GBP, während der aktuelle Kurs bei 258,1 GBP liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +2,4 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 277,72 GBP, was zu einer Abweichung von -7,06 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs führt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen aus Sicht der einfachen Charttechnik.

Was sagen die Analysten? In den letzten 12 Monaten wurde die Einschätzung für die Harbour Energy-Aktie 3 mal als "Gut", 1 mal als "Neutral" und 0 mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel also das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. In jüngeren Reports ergibt sich jedoch ein durchschnittliches Rating von "Neutral" für das Wertpapier. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 26,89 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 258,1 GBP, was zu einem mittleren Kursziel von 327,5 GBP führt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung von "Gut" durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Harbour Energy-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den RSI auf 25-Tage Basis, so ergibt sich jedoch ein Wert von 72,8, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. In Summe führt dies zu einem "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung für Harbour Energy.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg wenig Aktivität aufweist. Die Diskussionsintensität ist unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt für Harbour Energy.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Analysteneinschätzung, der Relative Strength Index sowie das Sentiment und Buzz, dass Harbour Energy gemischte Bewertungen erhält, wobei die kurzfristige Entwicklung eher als "Schlecht" eingeschätzt wird, während langfristig eine positive Einschätzung vorherrscht.