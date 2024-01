Harbour Digital Asset Capital Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI von Harbour Digital Asset Capital beträgt 28,57, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 61,22, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Harbour Digital Asset Capital daher ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Harbour Digital Asset Capital, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Harbour Digital Asset Capital daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Harbour Digital Asset Capital eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Harbour Digital Asset Capital daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Harbour Digital Asset Capital-Aktie ein Durchschnitt von 0,64 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,81 HKD, was einem Unterschied von +26,56 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,88 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt unter diesem Durchschnitt (-7,95 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Harbour Digital Asset Capital daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.