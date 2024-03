Harbor Diversified Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Harbor Diversified Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 2,02 USD gehandelt, was -1,46 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Diese Entwicklung führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -2,42 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Harbor Diversified-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der 53,06 beträgt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung der Harbor Diversified Aktie als "Neutral" basierend auf der RSI-Bewertung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 36,77, was bedeutet, dass die Börse 36,77 Euro für jeden Euro Gewinn von Harbor Diversified zahlt. Dieser Wert liegt 27 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche, der bei 28 liegt. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft, da sie überbewertet ist.

Die Dividendenrendite der Harbor Diversified-Aktie beträgt 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 4,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 4,92) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.