Harbor Diversified Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Harbor Diversified als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Harbor Diversified-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,85, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt die Bewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Harbor Diversified derzeit auf 2,09 USD, während der Aktienkurs bei 2,05 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,91 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 2,02 USD, was einer Abweichung von +1,49 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

Die Dividendenrendite für Harbor Diversified beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt somit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung dieser Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich sagen, dass Harbor Diversified über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung "Neutral" für Harbor Diversified in diesem Punkt.