Harbor Diversified Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Harbor Diversified-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,16% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Harbor Diversified derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,1 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,99 USD liegt, was einer Abweichung von -5,24 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,94 USD, was einer Abweichung von +2,58 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich weist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Harbor Diversified-Aktie aktuell einen Wert von 36,77 auf, was 35 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 27 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Harbor Diversified-Aktie aufgrund der niedrigen Dividendenrendite, des neutralen Sentiments und Buzz im Netz sowie der Überbewertung im fundamentalen Bereich.