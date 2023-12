Harbor Custom Development Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Harbor Custom Development liegt aktuell bei 97,8 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,58, was darauf hinweist, dass Harbor Custom Development weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate werden verwendet, um das langfristige Stimmungsbild von Harbor Custom Development zu bewerten. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist Harbor Custom Development mit einem Kurs von 0,44 USD derzeit -51,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -84,45 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, während in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen über das Unternehmen Harbor Custom Development verstärkt diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".