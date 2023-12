HarborOne Bancorp Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Harborone bei 7,37, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und für die Harborone bewegt sich der RSI bei 24, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung sich für Harborone in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher erhält auch dieser Aspekt eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Harborone eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Harborone von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Analysten bewerten die Harborone-Aktie aktuell als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten wurden 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Harborone vor. Alles in allem erhält Harborone eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.