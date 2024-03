HarborOne Bancorp Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, mit positiven Themen an drei Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an zwei Tagen. In jüngster Zeit haben Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Harborone gesprochen. Dadurch bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Harborone derzeit ebenfalls "Neutral" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,29 USD, während der Kurs der Aktie (10,16 USD) um -1,26 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 10,6 USD, was einer Abweichung von -4,15 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" einzustufen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Harborone liegt bei 38,1, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, berechnet für einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 54,25 und unterstützt ebenfalls die Einschätzung als "Neutral".

Zusammenfassend kann die Harborone basierend auf der Stimmung in sozialen Netzwerken, der technischen Analyse und dem RSI insgesamt als "Neutral" bewertet werden.