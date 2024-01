HarborOne Bancorp Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Aktie der Harborone wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit einer neutralen Einstufung versehen. Für die langfristige Einstufung wird daher ein "Neutral" abgeleitet. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Harborone. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 11,98 USD eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", obwohl die Gesamteinschätzung der Analysten die Aktie von Harborone als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Harborone spiegeln gemischte Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen jedoch die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse der Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Harborone-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 10,14 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,98 USD liegt, was einer positiven Abweichung von 18,15 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 10,95 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von 9,41 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Harborone-Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von unserer Redaktion. Obwohl die Aktie in den Diskussionen auf Social Media nicht übermäßig positiv oder negativ heraussticht, wird sie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.