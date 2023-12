HarborOne Bancorp Aktie: Eine neue Chance!

Die technische Analyse der Harborone-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 10,17 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 12,03 USD weicht also um +18,29 Prozent ab, was einer "Gut"- Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,52 USD) liegt mit einer Abweichung von +14,35 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung und Meinungen der Anleger zu Harborone in den sozialen Medien geben ein deutlich positives Signal wider. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis bewertet die Aktie von Harborone als "Neutral". Von 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurde keine als "Gut" und eine als "Neutral" eingestuft. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Harborone, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird dennoch eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 7,37 für einen Zeitraum von 7 Tagen und von 26,24 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für die Harborone-Aktie.