HarborOne Bancorp Aktie: Alles nach Plan!

Die Aktie von Harborone wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von den Analysten erhielt sie insgesamt eine neutrale Bewertung, während keine positiven oder negativen Bewertungen vorlagen. Daher wird die Aktie langfristig als "neutral" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Harborone, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent hindeutet. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie von Harborone. Der RSI liegt derzeit bei 35,63, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 33, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als neutral betrachtet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Harborone gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Harborone beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten, dem technischen Relative Strength-Index, dem Sentiment und Buzz im Internet sowie dem Anleger-Sentiment die Einschätzung, dass die Aktie von Harborone insgesamt positiv bewertet wird.