Harbin Pharmaceutical Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Harbin Pharmaceutical wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 33,68, dass Harbin Pharmaceutical weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Die Anleger-Stimmung bei Harbin Pharmaceutical in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend positiver wurde. Auch die Intensität der Diskussionen nahm zu, was darauf hinweist, dass die Aktie vermehrt Beachtung findet. Insgesamt erhält die Harbin Pharmaceutical-Aktie also ein "Gut"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

Im Branchenvergleich erzielte Harbin Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,27 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche stiegen im Durchschnitt um 2,8 Prozent, was bedeutet, dass Harbin Pharmaceutical eine Outperformance von +24,47 Prozent erzielte. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Überperformance von 27,42 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. In dieser Kategorie erhält das Unternehmen somit ein "Gut"-Rating.